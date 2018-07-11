В Азербайджане началось размещение учащихся лицеев “İstək” в другие школы

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа, созданная в министерстве образования Азербайджана, начала размещение учащихся лицея "İstək", деятельность которого была приостановлена решением учредителя от 5 июля, в другие общеобразовательные школы, говорится в сообщении минобразования, распространенном среду.

Начиная с 9 июля родители учащихся могут обратиться в лицей имени академика Зарифы Алиевой в Баку, образовательные отделы лицея, находящиеся в Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Лянкяране, Ширване, Губе, Агдаше и Шеки, для получения документов детей и размещения их в другие школы по выбору учащихся.

Уже размещено около 300 учащихся лицея "İstək".

Родители могут быть уверены в том, что минобразования создаст необходимые условия для обучения всех учащихся в других школах.

В случае возникновения проблем в связи с размещением в школах можно связаться по телефонам министерства образования (012 5991155, внутренний номер 5263).

Напомним, что ранее учредитель лицея «İstək» обратился в министерство образования с просьбой принять решение о приостановлении деятельности образовательного учреждения.

В обращении также были поставлены вопросы об оказании помощи в обеспечении педагогического состава лицея работой в других учебных заведениях и продолжении учебы учащихся в других общеобразовательных учреждениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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