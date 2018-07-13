В Азербайджане температура будет снижаться, ветер усилится

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром отдыхающие на пляже должны проявлять осторожность.

В районах Азербайджана без осадков, однако, в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами усилится.

Ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.

Снижение температуры на Абшеронском полуострове 14 и 15 июля в сравнении с прошлыми днями, преобладание умеренного северного ветра буде положительным фактором для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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