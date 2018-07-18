Завтра в Баку солнечно, до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 23-25, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 50-60 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов. На пляжах будет благоприятная погода, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

В районах Азербайджана без осадков, однако, вечером и ночью в некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный.

Ночью 18-23, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градуса тепла.

Завтра температурный режим и другие метеорологические факторы на Абшеронском полуострове будут колебаться в пределах климатической нормы, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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