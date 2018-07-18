Передовые решения по подготовке специалистов, работающих в море: Каспар организовал пресс-тур для СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ознакомиться с передовыми решениями в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в море, смогли представители азербайджанских СМИ.

Пресс-тур в среду организовало ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар). В его рамках журналисты посетили учебно-тренировочный центр Азербайджанской государственной морской академии.

Создать учебно-тренировочный центр распорядился председатель ЗАО Рауф Велиев.

Центр функционирует на основе международных стандартов в сфере подготовки и сертификации специалистов, работающих в море. Центр оказывает услуги по организации тренингов и практических занятий для сертификации моряков, а также по оценке их квалификации. В год здесь проходит тренинги около пяти тысяч человек. Среди них как сотрудники Каспара, так и представители других компаний, в том числе зарубежных.

В ходе пресс-тура было отмечено, что процесс работы центра за последнее время был значительно усовершенствован. Здесь была сформирована новая профессиональная рабочая команда, стандартизированы учебные программы и пособия, налажены контакты с новыми клиентами.

Центре располагает единственным в Азербайджане специализированным бассейном, где для местных и зарубежных специалистов проводится практическое обучение по выживанию на воде и плаванию, эвакуации после аварийной посадки вертолета, использованию дежурных шлюпок и плотов.

Центр является обладателем сертификатов различных международных организаций. Проводимые здесь практические занятия аккредитованы непосредственно Государственным морским агентством министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Американским бюро судоходства. Свою деятельность учебно-тренировочный центр организовал в соответствии со стандартом İSO 9001:2015 и удостоился сертификата Международной сертификационной организации Bureau Veritas.

Наряду с этим британская организация The Nautical İnstitute выдала Центру сертификат, позволяющий проводить тренинги DP Induction и DP Simulator.

Учебно-тренировочный центр является одним из 95 в мире и единственным в Азербайджане центром, уполномоченным проводить такие тренинги.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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