Представители СМИ посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, по случаю Дня национальной печати представители Фонда государственной поддержки средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ГФСМИ), Совета печати Азербайджана и СМИ побывали в Аллее почетного захоронения, где почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле венок и цветы.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем был возложен венок к могиле основоположника Азербайджанской национальной печати Гасан бека Зардаби, почтена память выдающегося мыслителя.

Выступивший перед могилой выдающегося просветителя, педагога и ученого-природоведа председатель Совета печати Афлатун Амашев рассказал о трудном и славном пути, пройденном национальной печатью. Он отметил, что через несколько дней исполняется 143-летие со дня создания национальной печати. Газета «Экинчи», начавшаяся издаваться просветителем и публицистом Гасан беком Зардаби с 22 июля 1875 года, за период почти двухлетней деятельности сплотила вокруг себя прогрессивную интеллигенцию. Газета, отличающаяся просветительскими особенностями, возвысилась до уровня школы, олицетворяющей такие основные принципы творчества, как чистота идеологии, пропаганда общенациональных целей, обогащение литературного языка, объективное освещение событий. Было отмечено, что сегодня главной задачей, стоящей перед Азербайджаном, является еще большее укрепление имиджа страны на международной арене, доведение реалий о нашей стране, в том числе о Нагорном Карабахе до мировой общественности.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли рассказал о роли газеты «Экинчи» в истории национальной печати, подчеркнул, что идеи Гасан бека Зардаби живут и сегодня. Было отмечено, что если бы видный общественный деятель, великий просветитель Гасан бек Зардаби, создавая 143 года назад в Азербайджане первый образец национальной печати, знал бы, что у него будет столько продолжателей, то испытал бы чувство гордости.

Было отмечено, что после восстановления независимости Азербайджана возвращение к национально-духовным ценностям проявило себя и в сфере печати. Национальная печать вступила на новый этап развития. Гасан бек Зардаби, посвятивший свою жизнь просвещению людей, мечтал о свободе слова и печати в Азербайджане. Сегодня в стране есть независимая пресса, зарегистрировано свыше 5 тысяч СМИ. Эта мечта великого просветителя уже превратилась в реальность в Азербайджане. В стране осуществляется большая работа по развитию медиа, обеспечению свободы слова и печати, государство оказывает всестороннее внимание прессе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает важные шаги по улучшению социального положения журналистов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.