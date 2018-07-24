В Азербайджане пресечены попытки иностранцев пересечь границу по поддельным паспортам (ФОТО)

24 июля 2018 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госпогранслужба пресекла попытки четырех иностранцев пересечь госграницу Азербайджана по поддельным паспортам, а также попытки двух граждан Азербайджана ввезти контрабандные психотропные лекарства и пиротехнические средства на территорию страны, говорится в сообщении службы, распространенном во вторник.

В паспорте гражданина Пакистана, собиравшегося вылетать рейсом Баку – Стамбул из Международного аэропорта Гейдар Алиев, были выявлены признаки подделки, и в ходе лабораторной проверки было установлено, что виза Греции на постоянное проживание фальшивая.

Также шенгенские визы, якобы выданные Германией трем гражданам Ирака, собиравшимся вылетать рейсом Баку-Франкфурт, вызвали подозрения. Проверка установила, что они действительно фальшивые.

Кроме того, Погранслужба страны предотвратила ввоз в Азербайджан контрабанды из Ирана и Грузии. Так, сотрудники Билясуварского КПП обнаружили в ручной клади гражданина Азербайджана, жителя Сальянского района Гусейнова Эльчина Рзалы оглу запрещенные психотропные вещества - 100 таблеток тамола и 20 таблеток астродола.

Также при осмотре автомобиля гражданина Азербайджана, жителя Газахского района Сархана Аловсат оглу Исмайлова, прибывшего из Грузии, в бензобаке было обнаружено свыше 36 тысяч штук пиротехнических средств.

По фактам осуществляются соответствующие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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