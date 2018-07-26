Завтра в Баку будет без осадков

26 июля 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, сообщает в четврег Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-28, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 26-28, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

На пляжах будет благоприятная погода, ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана без осадков. Восточный ветер временами усилится.

Температура ночью 22-27, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове в отдельные часы влажность будет превышать норму, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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