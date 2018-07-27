В Азербайджане среди имеющих соцстрахование иностранцев больше всего граждан Турции

27 июля 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В системе индивидуального учета Госфонда социальной защиты при минтруда и социальной защиты населения Азербайджане зарегистрировано 45 539 иностранцев, в том числе 1587 – за январь-июнь 2018 года, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью минтруда, распространенном в пятницу.

Зарегистрированные в системе индивидуального учета иностранцы являются гражданами 142 стран мира.

Большая их часть - граждане Турции (20 174 человека). На втором месте - граждане Грузии (4 698), на третьем - граждане России (2 927).

Напомним, что с первого января 2006 года начался процесс охвата обязательным государственным социальным страхованием иностранцев, труд которых оплачивается из источников в Азербайджане, а также доходов, от которых производятся отчисления на обязательное соцстрахование.

Следует отметить, что индивидуальный учет - это организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для обеспечения в соответствии с законодательством страны пенсионных и других прав на социальную защиту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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