Корабли и личный состав ВМС Азербайджана готовы к участию в конкурсе «Кубок моря-2018»

31 июля 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Корабли и личный состав Военно-морских сил Азербайджана, которые примут участие в международном конкурсе «Кубок моря-2018» в Баку, находятся в полной готовности. Руководство министерства обороны создало все необходимые условия для проведения международных соревнований прозрачно и на высоком уровне.

Об этом во вторник сказал руководитель участвующей в соревнованиях азербайджанской делегации капитан первого ранга Субхан Багиров.

По его словам, в рамках соревнований с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России будут организованы 28 конкурсов.

Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти конкурсах. Наряду с «Кубком моря» в Баку, они примут участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателей на конкурсах «Глубина», который пройдет в Иране, и «Отличники войсковой разведки» в России.

В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.

Руководитель российской делегации капитан первого ранга Сергей Екимов сказал, что Военно-морской флот России полностью готов к соревнованиям «Кубок моря-2018», а также выразил благодарность за созданные на высоком уровне условия. Екимов пожелал всем успехов.

Глава казахстанской делегации капитан первого ранга Канат Ниязбеков и глава иранской делегации капитан первого ранга Шахрам Хабиби отметили высокий уровень подготовки к соревнованиям.

С участием журналистов состоялся осмотр кораблей, специальной техники, вооружения, которые будут задействованы в конкурсе, проведен короткий брифинг и даны ответы на вопросы.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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