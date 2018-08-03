Скажется ли повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане на ценах на телефоны?

БАКУ /Trend/ - Повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане не окажет никакого влияния на цены на телефоны в магазинах.

Об этом в пятницу сказала Trend менеджер по маркетингу ООО ASBC (Alma Store) Илаха Алиева.

По ее словам, эти пошлины применяются в отношении физических лиц.

Менеджер отметила, что новое правило не касается юридических лиц, так как те выплачивают пошлины, в том числе регистрируют телефоны, в соответствующем министерстве.

Алиева также отметила, что сообщения о повышении цен на телефоны в магазинах являются неверными.

"Мы не повышали цены, телефоны продаются по прежней цене", - сказала менеджер.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Размеры госпошлин за регистрацию мобильных устройств на 2018 год".

Так, регистрация мобильных устройств с рыночной стоимостью до 100 долларов, которые не имеют доступа к интернету, функций фото и видеосъемки, будет стоить 20 манатов.

Для остальных мобильных устройств стоимость регистрации составит 30 манатов (при рыночной цене мобильного устройства до 100 долларов), 50 манатов (от 101 до 200 долларов), 60 манатов (от 201 до 400 долларов), 70 манатов (от 401 до 700 долларов), 100 манатов (от 701 до 1000 долларов), 150 манатов (от 1001 долларов и выше).

Регистрация устройств, марка, модель и рыночная стоимость которых на момент регистрации не были внесены в каталог на официальном сайте министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, облагается госпошлиной в 20 манатов.

Ранее регистрация мобильных устройств в Азербайджана стоила пять манатов вне зависимости от их рыночной цены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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