В Баку закрывается на ремонт одна из станций метро (ФОТО)

6 августа 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С восьмого августа начинается следующий этап мероприятий по реконструкции, планомерно проводимых на станции Бакинского метрополитена "Бакмил».

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, на станции «Бакмил» до сих пор не проводились работы по капитальному ремонту и реконструкции.

«Необходимы ремонт и реконструкция оборудования и устройств, а также другой инфраструктуры, которая устарела и не отвечает современным требованиям», - сказал Мамедов.

По его словам, на время проведения работ с 8 августа станция «Бакмил» на определенное время будет закрываться на вход и выход.

«Пассажиры с 08:20 до 17:00 не смогут пользоваться услугами станции. Основные пассажиры станции «Бакмил» - это жители близлежащих территорий, а также сотрудники предприятий и организаций, расположенных здесь. Поэтому, учитывая их интересы, ограничения будут приходиться на время с 8:20 до 17:00», - сказал глава пресс-службы ЗАО.

Мамедов добавил, что пассажиров просят пользоваться альтернативными транспортными средствами в период ограничения.

Отметим, что согласно договоренности с Бакинским транспортным агентством, во время, когда станция "Бакмил" будет закрыта на входа и выход, между станциями «Бакмил» и «Кероглу» будет курсировать автобус.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В старых поездах бакинского метро невозможно установить кондиционеры
Общество 31 июля 17:38
Бакметрополитен о стоимости пассажироперевозок
Экономика 31 июля 14:23
Метрополитен работает над дополнительным источником энергии для удовлетворения временных потребностей
Общество 6 июля 08:20
"Бакинский метрополитен" возобновил свою работу
Общество 4 июля 13:30
Сегодня Бакметрополитен закрыт для пассажиров: Автобусы будут работать в специальном режиме
Общество 4 июля 07:28
Сегодня Бакинское метро не будет работать
Общество 3 июля 21:29
Лента новостей
"Грузинская мечта" отказалась представлять своего кандидата в президенты Грузии
Грузия 18:31
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индонезийскому коллеге
Политика 18:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства Бакинского международного торгового порта
Политика 18:24
Во Франции три человека погибли при крушении самолета
Европа 18:22
Греция получила последний транш финансовой помощи в 15 миллиардов евро
Европа 18:11
При взрыве на окраине Болоньи один человек погиб и 55 пострадали (Обновлено)
Европа 18:05
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в связи с деятельностью 96 карьеров
Происшествия 17:52
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличились более чем на 10%
Экономика 17:38
Представители Азербайджана фестиваля "ЖАРА 2018": Яркий праздник служит пропаганде страны (ФОТО)
Звёздный мир 17:36