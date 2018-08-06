В Баку закрывается на ремонт одна из станций метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С восьмого августа начинается следующий этап мероприятий по реконструкции, планомерно проводимых на станции Бакинского метрополитена "Бакмил».

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, на станции «Бакмил» до сих пор не проводились работы по капитальному ремонту и реконструкции.

«Необходимы ремонт и реконструкция оборудования и устройств, а также другой инфраструктуры, которая устарела и не отвечает современным требованиям», - сказал Мамедов.

По его словам, на время проведения работ с 8 августа станция «Бакмил» на определенное время будет закрываться на вход и выход.

«Пассажиры с 08:20 до 17:00 не смогут пользоваться услугами станции. Основные пассажиры станции «Бакмил» - это жители близлежащих территорий, а также сотрудники предприятий и организаций, расположенных здесь. Поэтому, учитывая их интересы, ограничения будут приходиться на время с 8:20 до 17:00», - сказал глава пресс-службы ЗАО.

Мамедов добавил, что пассажиров просят пользоваться альтернативными транспортными средствами в период ограничения.

Отметим, что согласно договоренности с Бакинским транспортным агентством, во время, когда станция "Бакмил" будет закрыта на входа и выход, между станциями «Бакмил» и «Кероглу» будет курсировать автобус.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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