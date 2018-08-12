Проходит финальный день XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

12 августа 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут выступления гимнасток 2003-2005, 2006-2007, 2008-2010 годов рождения.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся сегодня, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Азад Гасанли)

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