Очень помогает поддержка зала – азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан

12 августа 2018 23:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очень люблю выступать в Национальной арене гимнастики – здесь хорошая атмосфера и большой зал, сказала Trend в воскресенье представительница клуба "Оджаг Спорт" Елизавета Лузан занявшая первое место среди гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с обручем и второе место в упражнениях с мячом.

"Довольна своим результатом, но хотелось бы выступить еще лучше. Немного волновалась, была не совсем уверена, но смогла себя преодолеть. Еще очень помогает поддержка зала, мне очень приятно, что публика активно за нас болеет", - добавила гимнастка.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялся последний день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня прошли выступления групповых команд среди гимнасток 2008-2010 года рождения в упражнениях без предмета и с мячом, групповых команд среди гимнасток 2006-2007 года рождения с лентой, а также финальные соревнования гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами.

Всего в соревнованиях приняли участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также были организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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