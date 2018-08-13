Министр здравоохранения Азербайджана дал поручения в связи с подготовкой к зимнему сезону

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев дал ряд поручений руководителям медицинских учреждений и главным врачам центральных больниц в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2018/2019 года.

Руководителям медицинских учреждений и главным врачам центральных больниц поручено провести с машинистами котельных (кочегарами) внеплановый инструктаж, допускать на работу лишь тех кочегаров, у которых имеется служебный пропуск и которые каждые год проходят проверку знаний в сфере охраны труда и техники безопасности. Также поручено соблюдать правила противопожарной безопасности в отделениях, кабинетах, во всех сферах работы независимо от назначения, запретить использовать нестандартные и непригодные к эксплуатации дровяные и газовые печи, электрические обогреватели, проверить знания лица, отвечающего за газовое хозяйство, "Правил безопасности в газовом хозяйстве", регулярно осуществлять техническое обслуживание дизельных генераторов, являющихся источником резервной электроэнергии в учреждениях.

Отметим, что министр подписал приказ о бесперебойном обеспечении электроэнергией учреждений здравоохранения республики для того, чтобы в будущем не было проблем, которые возникли в некоторых учреждениях здравоохранения во время отключения 3 июля энергообеспечения в стране.

Приказом руководителям медицинских управлений и учреждений минздрава поручено регулярно проводить техническую проверку генераторов в учреждениях, назначить ответственных лиц для контроля над рабочим состоянием электрогенераторов, в случае возникновения неполадок немедленно устранять их, постоянно держать под контролем обеспечение генераторов необходимым запасом топлива.

С целью обеспечения устойчивого тепло- и энергоснабжения и обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний сезон учреждений министерства здравоохранения министр поручил начальнику Главного управления здравоохранения города Баку, заведующим городскими и районными управлениями и отделениями здравоохранения, руководителям учреждений министерства здравоохранения и главным врачам районных центральных больниц до 15 сентября в связи осенне-зимним сезоном определить работу, которая будет проведена в хозяйственной сфере, подготовить план мероприятий по устранению выявленных недочетов и назначить ответственных лиц.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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