В Азербайджане продлено время выбора специальности абитуриентами вузов

13 августа 2018 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Время выбора специальности абитуриентами, которые выполнили условия конкурса по приему в бакалавриат вузов Азербайджана, продлено до 10:00 14 августа, говорится в понедельник в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Согласно информации на 16:55, уже 44558 абитуриентов подтвердили свои электронные заявления. 200 абитуриентов, несмотря выбор специальности, не подтвердили заявления.

Абитуриентам, которые еще не подтвердили выбор специальности, а также которые не выбрали специальность, но желают участвовать в конкурсе, рекомендуется подтвердить свои заявления до указанного времени.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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