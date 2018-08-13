В Азербайджане продлено время выбора специальности абитуриентами вузов

БАКУ /Trend/ - Время выбора специальности абитуриентами, которые выполнили условия конкурса по приему в бакалавриат вузов Азербайджана, продлено до 10:00 14 августа, говорится в понедельник в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Согласно информации на 16:55, уже 44558 абитуриентов подтвердили свои электронные заявления. 200 абитуриентов, несмотря выбор специальности, не подтвердили заявления.

Абитуриентам, которые еще не подтвердили выбор специальности, а также которые не выбрали специальность, но желают участвовать в конкурсе, рекомендуется подтвердить свои заявления до указанного времени.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.