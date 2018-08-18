Рада, что завоевала медали международного турнира "GymBala" – юная азербайджанская гимнастка

18 августа 2018 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тренер говорит, что я выполнила упражнения чисто, сказала Trend в субботу представительница клуба "Оджаг Спорт" Айгюль Абасова, занявшая второе место среди гимнасток 2012 года рождения в упражнениях с мячом, и третье место в многоборье на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala".

"Очень рада, что завоевала медали международного турнира "GymBala". Мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики – здесь красивый зал и зрители очень хорошо поддерживают. Выступая сегодня я совсем не волновалась", - сказала гимнастка.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике "GymBala".

Международный турнир будет проходить до 19 августа.

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения поведут борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева)

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