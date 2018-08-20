В Азербайджане ожидаются умеренные погодные условия

20 августа 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане повысится на 2-3 градуса, сообщила в понедельник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова.

По ее словам, осадков в основном не ожидается, сильный северо-западный ветер несколько стихнет.

Мамедова отметила, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове фиксируются 26-29 градусов тепла, что так же, как и вчера, в пределах климатической нормы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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