В Азербайджане направлены в суды уголовные дела по песчано-щебневым карьерам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершены и направлены в суды уголовные дела по песчано-щебневым карьерам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, распространенном в понедельник.

Следствие по делам, возбужденным по статье 192 (незаконное предпринимательство), 247 (нарушение правил охраны (защиты) окружающей среды при производстве работ), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и другим статьям УК Азербайджана по правонарушениям, выявленным в работе карьеров, принадлежащих физическим и юридическим лицам на Геокчайском песчано-щебневом месторождении, продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Одно из уголовных дел было выделено в отдельное производство, и следствие по нему было завершено.

В связи с основательными подозрениями в несоблюдении отдельными физическими и юридическими лицами правил охраны окружающей среды во время эксплуатации горнодобывающих объектов, отсутствии лицензии от соответствующего органа исполнительной власти, продолжении незаконной предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования, совершении таких деяний, как злоупотребление служебными полномочиями в отношении учредителя и фактического руководителя ЗАО "ATF" Фахреддина Мурадова, директора ЗАО "Elnicat" Бахруза Садаева, физических лиц Натига Закирова и Назима Гасымова, начальника песчано-щебневого эксплуатационного участка ЗАО "Azpod" Неджмеддина Алиева решениями суда была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении начальника производства Гекчайского песчано-щебневого филиала ОАО "Azəraqrartikinti" Аллахверди Аллахвердиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате незаконной предпринимательской деятельности государству и природе был нанесен материальный ущерб в размере 5,5 миллион манатов, установлено уклонение от уплаты налогов на сумму 44 тысячи манат. В ходе следствия была обеспечена выплата части нанесенного ущерба. Для выплаты оставшейся части ущерба на имущество физических и юридических лиц был наложен арест, и уголовные дела направлены в суды для рассмотрения.

Отметим, что в результате мониторингов, проведенных сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов в связи с работой карьеров на песчано-щебеночных месторождениях Азербайджана, было установлено, что некоторые государственные органы и субъекты предпринимательства грубо нарушают правила и условия лицензирования, определенные законодательством в сферах охраны недр земли, в частности использования пойм рек, в результате чего возникла серьезная угроза для окружающей среды, инфраструктурных объектов, сетей водоснабжения, гидротехнических сооружений и плотин, а русла рек подвергаются эрозии.

Ранее генпрокуратура сообщала, что Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана возбудило восемь уголовных дел в отношении физических и юридических лиц, которым принадлежат 96 карьеров на песчано-щебеночных месторождениях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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