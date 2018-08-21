Бакинский филиал МГУ объявляет прием документов на вакантные рабочие места

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского университета имени М.В. Ломоносова объявляет прием документов для участия в конкурсе на вакантные рабочие места:
- Заведующий учебно-методическим отделом (одно место);
- Декан (филологический факультет, одно место);
- Декан (химический факультет, одно место).
Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить нижеследующие документы
• копия документа, удостоверяющего личность
• CV
• копия документа о высшем образовании
• научная степень и копия документа, подтверждающая научную степень.
Желающие принять участие в конкурсе должны до 17:00 10 сентября отправить документы на электронную почту hr@msu.az.
Контактный телефон: (+994 12) 598-93-28.
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