Бакинский филиал МГУ объявляет прием документов на вакантные рабочие места

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского университета имени М.В. Ломоносова объявляет прием документов для участия в конкурсе на вакантные рабочие места:

- Заведующий учебно-методическим отделом (одно место);

- Декан (филологический факультет, одно место);

- Декан (химический факультет, одно место).

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить нижеследующие документы

• копия документа, удостоверяющего личность

• CV

• копия документа о высшем образовании

• научная степень и копия документа, подтверждающая научную степень.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 17:00 10 сентября отправить документы на электронную почту hr@msu.az.

Контактный телефон: (+994 12) 598-93-28.

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