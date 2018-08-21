Бакинский филиал МГУ объявляет прием документов на вакантные рабочие места

21 августа 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского университета имени М.В. Ломоносова объявляет прием документов для участия в конкурсе на вакантные рабочие места:

- Заведующий учебно-методическим отделом (одно место);

- Декан (филологический факультет, одно место);

- Декан (химический факультет, одно место).

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить нижеследующие документы

• копия документа, удостоверяющего личность
• CV
• копия документа о высшем образовании
• научная степень и копия документа, подтверждающая научную степень.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 17:00 10 сентября отправить документы на электронную почту hr@msu.az.

Контактный телефон: (+994 12) 598-93-28.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакинский филиал МГУ имени Ломоносова объявляет прием документов на рабочие места
Общество 14 июня 21:24
Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет прием студентов на уровень бакалавриата
Общество 18 мая 11:57
В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный новогодний вечер (ФОТО)
Общество 30 декабря 2017 18:41
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку проведет День открытых дверей
Общество 28 марта 2017 12:51
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку объявляет о приеме документов абитуриентов на 2016/2017 учебный год
Общество 19 июля 2016 14:54
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку проводит День открытых дверей
Общество 11 мая 2016 11:49
Лента новостей
Влияние западной культуры может привести к деформации национальных ценностей Азербайджана - Госкомитет
Политика 19:05
В Баку состоятся два Чемпионата Европы по гимнастике
Общество 18:33
Производство фундука в Азербайджане отвечает международным стандартам качества - директор компании
Экономика 18:26
В Белом доме предложили отменить ограничения на выбросы для угольных ТЭЦ
США 18:25
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука увеличит объемы экспорта в Европу
Экономика 18:12
Узбекистан назначил нового постоянного представителя в ЮНЕСКО
Узбекистан 17:57
В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище
Израиль 17:48
Узбекистан и ЕС расширят межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 17:47
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 17:43