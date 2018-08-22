Азербайджан принимает участие в международной военно-технической выставке в России

БАКУ /Trend/ - В России проводятся международная военно-техническая выставка "ARMY-2018" и конференция на тему «Неделя национальной безопасности», говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов.

Мероприятия продлятся до 26 августа.

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