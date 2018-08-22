Азербайджан принимает участие в международной военно-технической выставке в России

22 августа 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В России проводятся международная военно-техническая выставка "ARMY-2018" и конференция на тему «Неделя национальной безопасности», говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов.

Мероприятия продлятся до 26 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КТК объявил тендер на поставку оборудования связи
Тендеры 15:52
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на Байконуре
Бизнес 14:51
Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи
Беларусь 12:54
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука активно расширяет географию зарубежных поставок
Бизнес 11:23
Крупный казахстанский банк рассказал о планах по выходу на рынок Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 10:03
В связи с праздником Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (ФОТО)
Общество 10:00
Лента новостей
Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон за 300 долларов
В мире 16:23
250 тыс. сирийцев могут направиться в Турцию в случае начала боевых действий в Идлибе
Турция 16:21
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер
Тендеры 16:18
КТК объявил тендер на поставку оборудования связи
Тендеры 15:52
Украина получит $78 млн от США на экономическое развитие
Европа 15:50
Более 1,5 миллиона сирийцев вернулись домой с начала военной операции
Арабские страны 15:42
Цены на нефть растут
Энергетика 15:39
В Баку за прошлую неделю оштрафовано более 200 пешеходов
Общество 15:38
Беларусь станет почетным гостем международной выставки Vietnam Expo-2018
Беларусь 15:32