Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами на полуострове возможны грозовые дожди. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 19-22, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75 процентов, днем - 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-восточный ветер сменится умеренным северо-западным. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) северо-восточный ветер также сменится умеренным северо-западным. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер в отдельных районах усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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