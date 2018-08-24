В Азербайджане завтра будет до 37 градусов тепла

24 августа 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ветер северо-восточный, говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью прогнозируются 20-24, днем - 28-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла, ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но утром местами в северных и западных районах возможны кратковременные грозовые дожди, ветер западный. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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