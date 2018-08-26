При поддержке Фонда Гейдара Алиева организовано очередное празднество для детей (ФОТО, ВИДЕО)

26 августа 2018 23:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева в воскресенье организовал очередное празднество для детей.

В празднестве, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, которое состоялось в Баку в сданном недавно в эксплуатацию новом спортивно-развлекательном комплексе приняли участие дети, лишенные родительской опеки, нуждающиеся в особой заботе и проживающие в детских домах, а также ученики школ-интернатов.

В празднестве наряду с различными развлекательными программами и шоу, были проведены конкурсы, спортивные эстафеты, игры.

Участники мероприятия продемонстрировали на территории парка свои навыки и способности в различных областях, поразвлекались, провели праздничный, запоминающийся день.

В празднестве также был разрезан торт в честь дня рождения воспитанницы детского дома №1 Марал Зейналовой.

На мероприятии детям были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева регулярно реализует развлекательные и просветительские проекты для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, а также окружает их заботой.

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