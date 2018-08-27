Видеоролик традиционного пробега классических автомобилей в Баку

27 августа 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье состоялся традиционный пробег классических автомобилей, организованный Автомобильной федерацией Азербайджана.

Более ста автомобилей, в том числе экспонаты выставки классических автомобилей, которые демонстрируются в Центре Гейдара Алиева, проехали праздничной колонной, украшенные национальными флагами, по улицам города, и вернулись к Центру Гейдара Алиева.

Автомобильная федерация, проводившая съемку этого пробега, подготовила видеоролик, куда вошли самые яркие моменты мероприятия. Trend представляет читателям данный видеоролик.

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