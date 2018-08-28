В Азербайджане задержано около 90 незаконных мигрантов

28 августа 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции было задержано 89 иностранцев, говорится во вторник в сообщении миграционной службы.

Было установлено, что шесть из них не проживали по месту регистрации, другие 83 иностранца незаконно пребывали на территории Азербайджана.

В отношении 62 задержанных иностранцев были приняты административные меры, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Госслужба продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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