В Азербайджане задержано около 90 незаконных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции было задержано 89 иностранцев, говорится во вторник в сообщении миграционной службы.

Было установлено, что шесть из них не проживали по месту регистрации, другие 83 иностранца незаконно пребывали на территории Азербайджана.

В отношении 62 задержанных иностранцев были приняты административные меры, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Госслужба продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.