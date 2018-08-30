Обнародована численность населения Баку

БАКУ /Trend/ - С начала года численность населения Баку выросла на 7,1 тысячи человек и по состоянию на 1 июля 2018 года составила 2 миллиона 269,7 тысячи человек. Об этом в четверг сообщили Trend в Государственном комитете по статистике.

Численность населения на каждый квадратный километр составила 1060 человек.

В Баку в январе-июне текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции было зарегистрировано 14570 новорожденных.

156 новорожденных - двойня, двое - тройня. Удельный вес девочек среди новорожденных детей составил 47,5 процента. В настоящее время на каждые 100 новорожденных детей приходится 110 мальчиков.

Согласно данным Госкомстата, в первой половине текущего года в Баку было зарегистрировано 6 808 случаев смертности, и уровень смертности на каждые 1000 человек населения составил 6,1.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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