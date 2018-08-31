Население Баку потратило около 5 млрд манатов на продовольствие, напитки и табачные изделия

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота в Баку в январе-июле 2018 года возрос на три процента по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 10 миллиардов 941,8 миллиона манатов, говорится в пятницу в сообщении Государственного комитета по статистике.

Стоимость продовольственной продукции, напитков и табачных изделий, проданной по торговой сети, по сравнению с соответствующим периодом прошедшего года возросла на 2,9 процента и составила 4 миллиарда 942,7 миллиона манатов, объем непродовольственных продуктов повысился на три процента и составил 5 миллиардов 999,1 миллиона манатов.

23,7 процента продуктов потребления были проданы в учреждениях со статусом юридического лица, 62,8 процента в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 13,5 процента - на продуктовых рынках столицы.

За отчетный период посредством сети розничной торговли было продано продукции на сумму 22,1 миллиона манатов, что по сравнению с ценами того же периода 2017 года меньше на 15,9 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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