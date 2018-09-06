В Азербайджане прием учителей на работу будет проводиться в электронной форме

6 сентября 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 8-9 сентября будет проводиться прием электронных документов по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения по срочном договору на 2018/2019 учебный год, говорится во вторник в сообщении министерства образования.

С сентября текущего года прием на работу будет осуществляться Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования в централизованном порядке.

Для участия в соответствующем процессе кандидаты должны войти на свою личную страницу, выбрать вакантное место и подтвердить электронное заявление.

Отметим, что только в учреждениях общего образования по городу Баку прием на работу учителей начальных классов по срочному контракту осуществляется Управлением образования Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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