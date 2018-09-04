День Ашура в Азербайджане пройдет в соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа - госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Месяц Мухаррам и церемонии в день Ашура пройдут в соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа.

Об этом во вторник сказал на семинаре-совещании на тему «Религиозные церемонии: традиции и современность», который прошел при совместной поддержке ИВ Сабунчинского и Бинагадинского районов и Государственного комитета по работе с религиозными структурами, председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

Председатель Комитета сказал, что во время проведения тех или иных обрядов важно соблюдение законов.

Он отметил важность и актуальность борьбы с религиозным радикализмом и религиозными предрассудками.

По его словам, решению проблем в этой сфере может поспособствовать совершенное изучение религии.

Гурбанлы добавил, что в этом году так же планируется проведение акций по сдаче крови.

Он также отметил, что в Азербайджане всегда существовали прогрессивные национально-культурные и религиозные отношения, опирающиеся на взаимное доверие и уважение.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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