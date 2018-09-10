Зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 3,7 процента

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 августа 2018 года, число наемных работников в экономике Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилось на 1,2 процента и составило 1543,1 тысячи человек, говорится в понедельник в сообщении Государственного комитета по статистике.

Из общего числа наемных работников - 881,8 тысячи человек работали в государственном секторе, 661,3 тысячи человек - негосударственном секторе экономики.

21,3 процента наемных работников были заняты в сфере образования; 13,3 процента – в промышленности; 8,5 процента – сферах социальных услуг и здравоохранения; 7,2 процента – строительства; 7 процентов – государственного управления и охраны, социального обеспечения; 4,6 процента – транспорта и складского хозяйства; 3,4 процента заняты профессиональной, научной и технической деятельностью; 3,2 процента – в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства; 1,6 – финансовой и страховой сферах; 11,1 процента заняты в других сферах экономики.

Среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-июле этого года увеличилась на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 542,3 маната.

Повысилась среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сферах, сферах научно-технической деятельности, информации и связи, строительной сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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