«БВШН – идеальный вуз для будущих инженеров в Азербайджане»- студент Эльгюн Заманлы

10 сентября 2018 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская Высшая школа нефти представляет интервью с Эльгюном Заманлы, набравшего при поступлении 700 баллов и ставшего студентом БВШН.

Эльгюн, расскажите вкратце о себе.

Родился я в Джалилабадском районе в 2001 году. С 2006 года живу в городе Хырдалан. В 2007 году я пошел в первый класс средней школы №9 в Хырдалане, которую и окончил в этом году.

Кого бы вы поблагодарили за ваш успех на вступительных экзаменах?

Конечно, я хочу поблагодарить своих родителей и учителей. Их вклад в мой успех трудно переоценить.

Почему вы выбрали первую группу специальностей?

В эту группу меня привели интерес к техническим предметам и желание стать инженером.

Какие предметы вам нравятся больше всего и почему?

Математика. Мне никогда не бывает скучно, когда я занимаюсь математикой.

Почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?

Этот вуз очень отличается от других тем, что здесь заботятся о студентах, поддерживают их и помогают в трудоустройстве после окончания учебы. Я считаю, что Бакинская Высшая школа нефти – самый лучший, идеальный университет для тех, кто хочет учиться на инженера в Азербайджане.

Что вам нравится делать в свободное время?

В свободное время я люблю играть в футбол или смотреть футбол, так что мне нравится все, что связано с футболом. Кроме того, мне очень нравится играть в шахматы и гулять с друзьями.

Какую специальность вы выбрали в БВШН?

Я буду учиться по специальности «Информационная безопасность».

А почему вы решили получить образование в этой области?

Меня заинтересовало то, что это новая специальность, ее объявили только в этом году. Думаю, это – одна из самых перспективных областей сегодня. Все понимают, как важна информационная безопасность в наше время, так что я выбрал эту специальность без колебаний.

Это ваш собственный выбор? Или вы следовали чьему-то совету?

Честно говоря, такой совет мне дали и родители, и учителя. Я прислушался к ним и сделал свой выбор.

У какой профессии, по-вашему, самое перспективное будущее?

Современную эпоху невозможно представить без компьютеров. Думаю, самые перспективные профессии связаны с компьютерными технологиями. Такие, например, как специалист по информационной безопасности, инженер-компьютерщик и инженер по автоматизации процессов.

Что вы намерены делать после окончания БВШН?

После окончания вуза я хочу поступить в магистратуру. Когда я буду иметь обширные знания по своей специальности, я смогу успешно начать профессиональную карьеру.

В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?

У меня нет определенного мнения сейчас, поэтому я не смогу ничего сказать.

Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

У большинства людей есть все, что необходимо для успеха. Но добиваются его только те, кто верит в себя и упорно работает.

От чего зависит успех: от самого человека или от удачи?

Думаю, и от самого человека, так и от везения.

Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?

Дружба – это братство, только без кровного родства. У меня немного друзей. Я дружу с теми людьми, чей характер мне нравится.

Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

Тем, кто станет абитуриентами, я бы посоветовал верить в свои силы и способности. Только тогда можно добиться всего, к чему стремишься.

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