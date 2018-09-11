Директорат зимне-летнего туркомплекса «Шахдаг» передан в подчинение минкультуры

БАКУ /Trend/ - Директорат зимне-летнего туристического комплекса «Шахдаг», находящегося в подчинении Государственного агентства по туризму, передается в подчинение министерства культуры.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Министерству культуры, Госкомитету по вопросам имущества и Государственному агентству по туризму поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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