В этом году в Азербайджане зарегистрировано рекордное количество поступивших в вузы - министр

11 сентября 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ускоренными темпами идет подготовка к новому учебному году, в настоящий момент подготовка находится на завершающем этапе.

Об этом во вторник сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сказал, что в этом году около 165 тысяч детей пойдут в первый класс.

"Я поздравляю как их, так и их родителей. В этом году рекордное количество - примерно 41 тысяча человек стали студентами вузов. Это является самым высоким показателем по сравнению с предшествующими годами", - добавил Байрамов.

По его словам, в этом году при поддержке Фонда Гейдара Алиева и ряда других структур запланированы работы по капитальному ремонту или реконструкции 76 образовательных учреждений.

"Помимо этого, запланировано построить 137 школ модульного типа. Работы на большинстве из них завершатся к началу нового учебного года. На этот год напечатано в общей сложности около семи миллионов учебных пособий 332 наименований и роздано всем школам", - сказал министр.

(Автор: Илькин Шафиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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