“ASAN Viza” выдала свыше 760 тысяч виз (ФОТО)

11 сентября 2018 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 15 мая 2018 года по настоящее время иностранцам и лицам без гражданства выдано 760 782 визы, 587 557 из которых были выданы посредством портала "ASAN Viza", 173 225 – в международных аэропортах Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend завотделом по связям с общественностью Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (Служба "ASAN") Эльнур Нифталиев.

Завотделом напомнил, что выдача виз посредством терминалов "ASAN Viza" в международных аэропортах началась с 15 мая 2018 года.

«Уже несколько месяцев, как в международных аэропортах Баку, Гянджи, Габалы и Лянкярана выдаются электронные визы иностранцам и лицам без гражданства, и сотрудники аэропортов обслуживают их на азербайджанском, английском, французском, испанском, немецком, турецком, хинди, арабском, персидском, норвежском, русском языках, на иврите и урду», - добавил завотделом.

Напомним, что в Азербайджане с 15 мая 2018 года началась выдача виз иностранцам в Международном аэропорту Гейдар Алиев посредством терминалов самообслуживания ASAN Viza.

Посредством ASAN Viza в аэропорту визу могут получить граждане 15 стран - Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.

Напомним, что в январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1,325 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 10,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в минувшем году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек.

В текущем году в Азербайджан увеличился туристический поток из Ирана, ОАЭ, России и Грузии.

Портал ASAN Viza функционирует на семи языках - азербайджанском, английском, французском, испанском, арабском, персидском и русском.

В среднем, иностранный гражданин получает визу за две минуты.

Отметим, что посредством ASAN Viza электронные визы выдаются гражданам 95 стран.

Вся система полностью автоматизирована, и с ее помощью в течение трех дней до приезда в Азербайджан через сайт www.eviza.gov.az можно получить стандартную, а в течение трех часов - срочную визу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бахрейн прекратил выдачу виз гражданам Катара
Арабские страны 21 августа 19:22
Азербайджан представляет иностранцам и лицам без гражданства электронные трудовые визы
Общество 9 июля 12:06
В аэропортах Гянджи и Габалы иностранцам выдаются визы через терминалы ASAN Viza
Общество 4 июня 17:56
США ужесточат выдачу виз гражданам Китая
США 30 мая 07:18
Граждане Азербайджана смогут воспользоваться ASAN Viza при выезде из страны
Бизнес 15 мая 10:37
Иностранцы смогут получать визу в аэропорту в Баку через терминалы самообслуживания (ФОТО)
Бизнес 15 мая 09:43
Лента новостей
Оглашены сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном
Политика 17:20
В этом году в Азербайджане рекордное количество поступивших в вузы - министр
Общество 17:17
11 компаний хотят участвовать в строительстве газопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 17:15
ВБ прокомментировал возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 17:08
Азербайджанский вуз заморозил проект разработки беспилотника
ИКТ 17:04
В 2019 году международная олимпиада по информатике состоится в Азербайджане (ФОТО)
ИКТ 17:04
В Афганистане число пострадавших при теракте возросло до 108 (Обновлено)
Другие страны 17:03
Первый зампомощник Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса посетит Узбекистан
Узбекистан 16:58
Позиция Пашиняна по карабахскому конфликту наносит удар по переговорному процессу - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 16:50