В Баку были уволены руководители 10 образовательных учреждений - управление

БАКУ /Trend/ - В прошлом учебном году от должности были освобождены руководители десяти образовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования Баку.

Об этом, выступая на сентябрьской конференции работников образования столицы, сказала в среду и.о. главы управления Махаббат Велиева.

По ее словам, были уволены один сотрудник управления, 20 заместителей директора школ, девять учителей и один директор библиотеки. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены два сотрудника управления, 18 руководителей учебных заведений, 32 заместителя директора, 54 учителя, шесть сотрудников подчиняющихся управлению структурных подразделений.

Велиева добавила, что 30 сотрудникам подчиняющихся управлению структурных подразделений, 27 руководителям образовательных учреждений, 11 заместителям директора и 40 учителям были сделаны предупреждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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