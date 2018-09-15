Азербайджанская спортсменка вошла в число 24-х лучших гимнасток на ЧМ в Софии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни привлекает к себе всеобщее внимание столица Болгарии София, принимающая 36-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. На арене «Армеец», где выступили 350 гимнастов из 61 страны, сегодня завершилась программа индивидуальных выступлений гимнасток, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в субботу.

Представляющие на этом турнире Азербайджан Зохра Агамирова и дебютантки чемпионата Вероника Худис и Дарья Сорокина постарались выступить как можно лучше. В результате азербайджанские гимнастки заняли девятое место среди 38 стран в командном зачете.

В соревнованиях по многоборью Зохра вошла в список 24-х лучших гимнасток. Дебютантку Веронику Худис отделил от финала всего один шаг, поэтому она заняла 25-е место.

Другая спортсменка Дарья Сорокина показала наилучший результат в выступлении с мячом и заняла 48-е место среди 148 гимнасток.

Завтра на арене «Армеец» стартуют выступления 36 групповых команд. В этой программе Азербайджан представляют Алия Пашаева, Сияна Василева, Айшан Байрамова, Диана Доман и Зейнаб Гумметова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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