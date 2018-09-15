Совместный парад в Баку говорит о братстве и единстве азербайджанского и турецкого народов - зрительница

БАКУ /Trend/ - Я получила огромное удовольствие от грандиозного парада, который прошел в Баку.

Об этом в субботу сказала Trend наблюдавшая за сегодняшним парадом жительница Баку Афет Гусейнова.

«Мы наблюдали потрясающий парад. Этот совместный парад говорит о братстве, вечном единстве азербайджанского и турецкого народов», - сказала она.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и сегодня на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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