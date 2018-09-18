UNEC – очередной шаг в направлении исследовательского университета

18 сентября 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заседании Ученого совета UNEC были утверждены изменения, внесенные в «Правила дифференциальной заработной платы на 2018-2019 учебный год, основанной на служебной деятельности профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного экономического университета», сообщает вуз во вторник.

Основной целью внесения изменений в правила является достижение стратегической цели в направлении превращения UNEC в исследовательский университет. Дифференциальная заработная система включает профессорско-преподавательский состав, работающий в UNEC на полном штате, на 0,75 и 0,5 штате по совместительству.

В соответствиии с изменениями, внесенными в систему дифференциальной заработной платы, в системе оценка научной деятельности поднялась с 40 до 70 процентов, баллы за опубликованные в престижных журналах, входящих в платформы “Web of Science” и “Scopus”, статьи, за монографии в престижных международных изданиях и баллы за ссылки значительно поднялись.

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