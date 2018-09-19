Эльхан Алескеров: Каспийский медиафорум должен заполнить пустоты во взаимоотношениях между странами

БАКУ /Trend/ - В среду в Астрахани стартовал четвертый международный Каспийский медиафорум.

В форуме принимает участие более 250 человек, среди которых представители медиаструктур пяти прикаспийских стран. Для участия в форуме также приглашены представители органов государственной власти, ответственных за реализацию информационной политики, эксперты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Азербайджанское информагентство Trend на мероприятии представляет заместитель генерального директора Эльхан Алескеров.

К участникам медиафорума с приветственной речью обратился губернатор Астраханской области Александр Жилкин, назвавший мероприятие “информационным мостом через море”.

“Кажется, что первый форум прошел совсем недавно, всего-то три года назад. Однако за это время многое удалось сделать для укрепления дружбы между нашими странами: растет взаимное проникновение экономик, возникают новые каналы связи, транспортные маршруты. А самое главное – крепнет дружба и взаимное понимание между соседями”, – отметил Жилкин.

В рамках форума проводятся мероприятия, ориентированные на разные аудитории, различные лекции, семинары. Основное внимание уделено выработке по итогам работы практических рекомендаций и проектных инициатив, касающихся информационного обмена между редакциями средств массовой информации стран Каспийского региона.

В первый день мероприятия Эльхан Алескеров выступил с докладом, в котором отмечалась своевременность проведения форума сразу же после подписания Конвенции о статусе Каспийского моря.

Особое внимание в своём докладе Алескеров уделил реализации будущих проектов на Каспии, в частности в сфере транспортного сообщения и усиления безопасности.

Медиафорум, по словам заместителя гендиректора АМИ Trend, должен заполнить пустоты во взаимоотношениях между странами и способствовать усилению атмосферы доверия.

Алескеров подчеркнул, что крайне важно совместно работать над решением всех проблем стран Каспийского региона, понимать и учитывать права всех сторон.

В заключение заместитель гендиректора напомнил, что на днях в Азербайджане прошла акция по очистке побережья, и выступил с инициативой объявления этого дня Днём экологии Каспия.

Отметим, что основные мероприятия медиафорума пройдут 19-20 сентября. Как сообщает агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, в первый день журналисты и эксперты работали в Астраханском государственном театре оперы и балета, во второй день будут работать в отеле “Азимут”.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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