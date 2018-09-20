Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, в течение дня умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром в отдельных горных районах ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью - 15-20, днем - 26-31, в горах ночью - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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