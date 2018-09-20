Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

20 сентября 2018 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, в течение дня умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром в отдельных горных районах ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью - 15-20, днем - 26-31, в горах ночью - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку преимущественно без осадков, до 27 тепла
Общество 19 сентября 14:06
Завтра ночью и утром в Баку ожидаются дожди
Общество 18 сентября 13:21
Завтра на Абшеронском полуострове местами возможны дожди
Общество 17 сентября 13:32
В воскресенье в Баку сохранится солнечная погода
Общество 15 сентября 13:45
В субботу в Баку сохранится теплая погода
Общество 14 сентября 14:00
Завтра в Азербайджане до 36 градусов тепла
Общество 13 сентября 13:14
Лента новостей
"Белоруснефть" по итогам года планирует выйти на рекорд добычи нефти и газа в России
Энергетика 14:14
Назарбаев в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией с Ил-20
Казахстан 14:01
Установлена разрешенная скорость на новой автотрассе Алят-Астара-госграница с Ираном
Общество 14:01
МИД России: Страны Евросоюза препятствуют возвращению беженцев в Сирию
Россия 13:53
В Бельгии остановили пять из семи реакторов АЭС
Европа 13:51
Новостройки Flatfy.az: В Азербайджане запускается мобильное приложение по жилым комплексам
Бизнес 13:50
В Азербайджане по случаю дня Ашура кровь уже сдали более 1230 человек - НИИ гематологии
Общество 13:48
В Азербайджане внесены изменения в порядок регистрации мобильных устройств
ИКТ 13:46
Генконсул Азербайджана рассказал о возможности расширения сотрудничества с РФ в сфере энергетики
Экономика 13:43