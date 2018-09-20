В Азербайджане завершилась акция по сдаче крови в день Ашура

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась акция по добровольной сдаче крови в день Ашура, организованная минздравом и Управлением мусульман Кавказа (УМК).
Как сказала в четверг Trend директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии минздрава Зохра Алимирзоева, в акции приняли участие 5539 человек и было заготовлено 2492,6 литра крови.
Алимирзоева отметила, что в этом году в акции участвовало больше по сравнению с прошлым годом людей. В прошлом году в акции участвовало примерно четыре тысячи человек.
Отметим, что акции прошли в Баку: в Бинагадинском районе - в мечети Имама Али, в Хазарском районе - в 14-й Объединенной городской больнице и святыне Мир Мовсум ага, в Насиминском районе - в мечети Аждар бека и 20-й городской поликлинике, в Низаминском районе - в мечети Шах Аббас, в Сабунчинском районе - в мечети Рагимы ханум, в Сабаильском районе - в Бибиэйбатской мечети и Джума мечети в Ичеришехер, в Сураханском районе - в Гарачухурской мечети, в Ясамальском районе - в мечети Тезе пир и мечети Гаджи Солтанали.
Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции организованы и в регионах по следующим адресам:
- Гянджа, комплекс Имамзаде
- Лянкяран, мечеть Бёюк базар
- Мингячевир, мечеть Гейдар
- Сумгайыт, Джума мечеть
- Шеки, мечеть Имама Али
- Ширванское отделение Центрального банка крови
- Центральная больница Агджабединского района
- Центральная больница Бейлаганского района
- Барда, мечеть Имамзаде
- Билясувар, Джума мечеть
- Центральная больница Джалилабадского района
- мечеть Абульфаза Аббаса в Гекчайском районе
- Хачмазская городская мечеть
- Центральная больница Агсуинского района
- Губинское отделение Центрального банка крови
- Масаллы, Джума мечеть.
Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября, а день Ашура - на 20 сентября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )
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