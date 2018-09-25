В Азербайджане начали производство новой снайперской винтовки для спецназа

25 сентября 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось производство новой снайперской винтовки для спецназа.

Снайперская винтовка была представлена на третьей международной оборонной выставке ADEX-2018, которая во вторник открылась в Баку.

Дальнобойность оружия составляет 1500 метров. Винтовка весит 11 килограммов. Пока снайперская винтовка не получила название.

В ближайшее время оружие пройдет испытание и будет передано Вооруженным силам Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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