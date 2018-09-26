Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

26 сентября 2018 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, сильный северо-западный ветер, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 19-22 градуса тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, прогнозируются ливни, град. Западный ветер местами усилится.

Ночью - 14-19, днем - 22-27, в горах ночью - 7-12, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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