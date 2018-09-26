В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, Агентством пищевой безопасности совместно с Главным управлением борьбы с организованной преступностью МВД было установлено, что в незаконно действующих цехах по забою скота, принадлежащих Расулову Альфигару Ами оглу и Гаджиеву Физули Салман оглу, не соблюдались нормативно-правовые акты и санитарно-гигиенические требования, жизнь и здоровье людей подвергалось серьезной угрозе. В частности, было установлено, что бройлерные куриные тушки окрашивались неизвестным красящим веществом, и под видом «домашней курицы» было направлено на продажу 1664 бройлерных куриц и 68 килограммов птичьих внутренностей.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основе материалов, собранных в связи с незаконным оборотом некачественной куриной продукции, по статьям 178.2.4 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием) и 192.1 (незаконное предпринимательство, если это деяние причинно крупный ущерб гражданам, организациям или государству, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

В результате исследований, проведенных в соответствующей лаборатории Института Агентства пищевой безопасности, было обнаружено, что взятые из цеха Альфигара Расулова общее количество опасных бактерий в мясе бройлерной курицы и в ее внутренностях превышало допускаемый уровень, в частности было обнаружено наличие в них патогенных микроорганизмов и бактерий Сальмонеллы. В результате обследования красителя, использованного при окраске куриного мяса, было обнаружено наличие неразрешенного к употреблению химического вещества.

В результате следствия было установлено, что Альфигар Расулов, намеренно обманывая представителей отдельных торговых объектов, реализовывал переработанную в цеху продукцию под видом полностью качественного продукта, отвечающего требованиям нормативных актов и санитарно-гигиенических правил. Также было установлено, что он продал торговым объектам куриную продукцию общей стоимостью в 23 407 манатов, а также были выявлены попытки продажи обманным путем куриной продукции стоимостью 3 255 манатов. Расулову было предъявлено обвинение по статьям 29,178.2.1, 29,178.2.2, 178.3.2 и 192.1 Уголовного кодекса и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате исследований, было обнаружено, что взятые из цеха Физули Гаджиева общее количество патогенных микроорганизмов в мясе бройлерной курицы и во внутренностях превышало допускаемый уровень, а также было обнаружено наличие в них бактерий Сальмонеллы. В тоже время, во внутренних органах куриных тушек были проведены биологические исследования.

В результате следствия было установлено, что Физули Гаджиев, намеренно обманывая представителей отдельных торговых объектов, реализовывал переработанную в цеху продукцию под видом полностью качественного продукта, отвечающего требованиям нормативных актов и санитарно-гигиенических правил

Также было установлено, что он реализовал торговым объектам куриную продукцию общей стоимостью в 1548 манатов, а также выявлены попытки продажи обманным путем куриной продукции стоимостью 2 642 манатов. Гаджиеву было предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 и 29,178.2.2 Уголовного кодекса и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по привлечению к ответственности других виновных лиц, а также обеспечения возмещения ущерба.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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