Сегодня в Баку завершается Чемпионат мира по дзюдо

27 сентября 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку завершается Чемпионат мира по дзюдо.

В последний - восьмой день чемпионата - состоятся смешанные командные соревнования.

Первым соперником сборной Азербайджана, которая начнет борьбу с 1/8 финала, станет сборная Австрии. Победитель этой встречи в 1/4 финала встретится с победителем пары Япония - Монголия.

В составе сборной пять женщин и шесть мужчин - Сакина Заирова, Ичинхорлу Мунхцедев (57 кг), Аида Бахышева, Гюнель Гасанли (70 кг), Ирина Киндзерская (+70 кг), Гидаят Гейдаров, Рустам Оруджев (73 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (90 кг), Шахин Гахраманов и Ушанги Кокаури (+90 кг).

В смешанных командных соревнованиях, которые стартовали в 09:00, женщины будут состязаться в весовых категориях 57 кг, 70 кг и +70 кг, мужчины - 73 кг, 90 кг и +90 кг.

В соревнованиях примут участие спортсмены 19 стран.

Впервые в Баку дзюдоисты Южной и Северной Кореи выступят единой командой.

Отметим, что Объединенная сборная Кореи, а также сборные Бразилии и Великобритании вступят в борьбу с 1/8 финала.

Эти коллективы встретятся с командами, которые одержат победу в 1/16 финала.

Отметим, что 20 сентября в Национальной гимнастической арене в Баку стартовал Чемпионат мира по дзюдо.

В Чемпионате мира принимают участие свыше 800 дзюдоистов из 129 стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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