Грандиозный проект от Run Health – «Будущее здравоохранения и медицины в Азербайджане» (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Run Health, входящая в состав группы компаний Run, реализует проект под названием «Будущее здравоохранения и медицины в Азербайджане».

Цель проекта – внести свой вклад в развитие медицинского сектора страны, в повышение уровня и качества медицинского обслуживания. С этой целью компания прилагает усилия для привлечения инвестиций из разных стран, доставки самого современного медицинского оборудования, изучения азербайджанскими врачами опыта всемирно известных врачей. Уже предприняты некоторые меры в данном направлении.

В рамках проекта уже установлено сотрудничество с Израильским государственным университетом «Хадасса». Согласно достигнутой договоренности израильская компания NovaMed доставит в Азербайджан лабораторное оборудование и приборы для анализов, а компания ElsMed различные лаборатории.

Run Health уже является официальным дистрибьютором NovaMed в Азербайджане, продукция которой уже реализуется на местном рынке.

Международное сотрудничество Run Health в области медицины не ограничивается только Израилем. Компания планирует расширить географию сотрудничества в этой сфере, привлечь в Азербайджан ведущие европейские и американские компании.

Помимо этого, Run Health организует академический обмен опытом для азербайджанских специалистов, а также семинары и конференции, онлайн консилиумы, на которых участвуют всемирно известные доктора Чейм Лотан, Борис Варшитский, Ронен Дурст и другие. Профессор отдела кардиологии Кардиологического института госпиталя Израильского государственного университета «Хадасса», инвазивный кардиолог Борис Варшитский является также главным консультантом Run Health.

Несколько известных азербайджанских специалистов медицины заявили о том, что эти мероприятия являются очень полезными для Азербайджана, его здравоохранения и медицинской науки.

Директор Run Group Ирана Талышханова говорит, что проект «Будущее здравоохранения и медицины в Азербайджане», являющийся составной частью социальных проектов компании, направлен на обеспечение здоровья и благополучия людей: «Дальнейшее улучшение развивающегося в Азербайджане здравоохранения, применение в медицине инновативных технологий и методов, усовершенствование специалистов, оснащение лечебных центров самым современным оборудованием для обследования и лечения людей, повышение качества медицинских услуг населению являются реалиями нынешнего дня. Мы надеемся, что реализуемый нами проект «Будущее здравоохранения и медицины в Азербайджане» поможет развивающемуся азербайджанскому здравоохранению подняться на самый передовой уровень. Мы прилагаем все усилия для достижения этой цели. Уверены, что предпринимаемые шаги будут служить укреплению системы здравоохранения и медицинской науки страны, а в конечном счете служить здоровью и благополучию людей».

Для того, чтобы люди в Азербайджане могли получать медицинские услуги на еще более высоком уровне Run Group будет строить Оздоровительный центр в Гёйгельском районе. Уже завершены и утверждены проектные работы по строительству этого Оздоровительного центра гостиничного типа, который расположится на территории в три гектара.

Следует также отметить, что за счет внутренних резервов при компании создан специальный фонд. Посредством этого фонда оказывается помощь малообеспеченным тяжелобольным людям для лечения за рубежом. Таким путем уже несколько человек прошли лечение в Израиле.

Напомним, что компания Run Group, строящая свою деятельность в основном на привлечении инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, продолжает завоевывать успехи в ряде сфер. Компания реализуемыми проектами старается внести свой вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания, установившая тесные международные связи с рядом известных компаний, фондов, научных, образовательных и медицинских предприятий мира, в настоящее время реализует в Азербайджане широкомасштабные проекты в области строительства, туризма, здравоохранения, медиа и киноискусства, а также социальные проекты.

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