В Вене состоялись мероприятие и демонстрация фильма, посвященные памяти видного писателя Мир Джалала Пашаева (ФОТО)

28 сентября 2018 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре азербайджанской культуры в Вене 28 сентября состоялись мероприятие и демонстрация фильма, посвященные памяти видного писателя, ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, говорится в сообщении Молодежной организации "ADDIM", распространенном в пятницу.

Открывая мероприятие, директор Центра Лейла Гасымова рассказала о жизни и творчестве Мир Джалала Пашаева, сыгравшего незаменимую роль в развитии азербайджанской науки, литературы и образования в XX веке, отметила, что в этом году в связи со 110-летним юбилеем писателя в Азербайджане и за рубежом будет организован цикл мероприятий.

Было отмечено, что, занимая важное место в истории азербайджанской литературы и в литературной критике, Мир Джалал полюбился читателям, прежде всего, своими повестями.

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