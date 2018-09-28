В Азербайджане более 120 рыболовам выделены квоты на ловлю

БАКУ /Trend/ - С января этого года по сегодняшний день министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выделило 10 юридическим и 126 физическим лицам квоты и выдало билеты на ловлю в азербайджанской части Каспийского моря и во внутренних бассейнах 1087 тонн килек, 88,7 тонны сельди и 397,1 тонны чешуйчатых.

Об этом в пятницу сказала специалист министерства Сугра Ибрагимли.

По ее словам, получение квот и билетов на промышленную ловлю рыбы и других водных биоресурсов регулируется законодательством о рыбной ловле.

Согласно законодательству, билет для промышленной ловли рыбы и других водных биоресурсов является платным и выдается на один год.

Ибрагимли добавила, что после того как департамент охраны и воспроизводства биологических ресурсов в водных бассейнах даст разрешение на выделение квоты, стоимость квоты оплачивается за счет банка департамента.

«Сумма платежа подсчитывается отдельно в зависимости от вида рыбы. Для иностранных граждан сумма в два раза выше», - отметила специалист министерства.

Также представитель министерства сказала, что рыболов после получения квоты должен зайти на сайт минэкологии и заполнить форму заявления, указанного в пункте раздела электронных услуг «Принятие заявок и документов для выдачи билетов на рыбный промысел». По ее словам, рыболов может получить билет на рыбную ловлю в течение пяти дней.

«Если рыболов столкнется с какими-либо трудностями при получении билета на ловлю рыбы, то может обратиться в департамент или по номеру «горячей линии» 168 министерства. Все процедуры осуществляются в электронном порядке», - сказала Ибрагимли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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