В Азербайджане более 120 рыболовам выделены квоты на ловлю

28 сентября 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января этого года по сегодняшний день министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выделило 10 юридическим и 126 физическим лицам квоты и выдало билеты на ловлю в азербайджанской части Каспийского моря и во внутренних бассейнах 1087 тонн килек, 88,7 тонны сельди и 397,1 тонны чешуйчатых.

Об этом в пятницу сказала специалист министерства Сугра Ибрагимли.

По ее словам, получение квот и билетов на промышленную ловлю рыбы и других водных биоресурсов регулируется законодательством о рыбной ловле.

Согласно законодательству, билет для промышленной ловли рыбы и других водных биоресурсов является платным и выдается на один год.

Ибрагимли добавила, что после того как департамент охраны и воспроизводства биологических ресурсов в водных бассейнах даст разрешение на выделение квоты, стоимость квоты оплачивается за счет банка департамента.

«Сумма платежа подсчитывается отдельно в зависимости от вида рыбы. Для иностранных граждан сумма в два раза выше», - отметила специалист министерства.

Также представитель министерства сказала, что рыболов после получения квоты должен зайти на сайт минэкологии и заполнить форму заявления, указанного в пункте раздела электронных услуг «Принятие заявок и документов для выдачи билетов на рыбный промысел». По ее словам, рыболов может получить билет на рыбную ловлю в течение пяти дней.

«Если рыболов столкнется с какими-либо трудностями при получении билета на ловлю рыбы, то может обратиться в департамент или по номеру «горячей линии» 168 министерства. Все процедуры осуществляются в электронном порядке», - сказала Ибрагимли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прекратилось извержение грязевого вулкана в Баку
Общество 24 сентября 21:14
Азербайджан значительно сократит выбросы газов, вызывающих парниковый эффект
Бизнес 20 сентября 10:44
В Азербайджане оштрафован главврач больницы за незаконную вырубку деревьев
Происшествия 18 сентября 16:16
Июль стал самым жарким летним месяцем 2018 года в Азербайджане
Общество 13 сентября 23:54
В Азербайджане компаниям могут быть переданы охотничьи угодья
Общество 8 сентября 12:25
Минэкологии Азербайджана о заготовках древесины для топлива
Общество 8 сентября 12:12
Лента новостей
В Бакпорту может быть создана «зеленая» электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 19:36
Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по проекту строительства ветроэлектростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 19:26
Жээнбеков и Путин обсудили двустороннее сотрудничество
Кыргызстан 19:20
В рамках Фестиваля Насими в Азербайджанском музее ковра представлены древние ковры, возвращенные на родину (ФОТО)
Общество 19:10
Россия создает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20
Россия 19:00
В рамках РЭН пройдет глобальный саммит министров энергетики
Энергетика 18:55
В Центре Гейдара Алиева известный немецкий ученый Михаэль Хесс выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте" (ФОТО)
Общество 18:54
Очередной вклад Kapital Bank в развитие отечественного футбола
Общество 18:34
В Индонезии образовалось цунами высотой около двух метров
Другие страны 18:28