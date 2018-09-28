В Центре Гейдара Алиева известный немецкий ученый Михаэль Хесс выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими в Центре Гейдара Алиева состоялась лекция известного немецкого ученого, насимиведа Михаэля Хесса (Michael Hess) под названием "Осознание Насими в современном контексте".

Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

Михаэль Хесс выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за приглашение в Баку и участие в Фестивале Насими.

В своей лекции немецкий ученый отметил, что поэтическое наследие Насими отражает широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира - вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и Вселенной. Гуманизм Насими связан именно с его пониманием высокого назначения человека, ощущением безграничности его возможностей на пути познания истины, стремления к красоте и добру, духовности и милосердию, что очень важно в современном контексте и дальнейшего развития человечества. Сквозь призму идей и философии Насими ученый пытается найти ответы на многие вопросы, которые интересуют современный мир.

Невозможно представить всю ценность духовного наследия Насими для современности, считает ученый. По его словам, многое еще надо изучить, и в лекции представлена лишь некоторая часть изысканий. Например, как можно получить уроки религиозной толерантности, когда Насими, проповедуя в свое время хуруфизм, не был принят господствующей религией, подвергался гонениям и завершил жизнь мученической смертью.

«Насими и современная для той поры его поэзия отличаются эмоциональностью, которая заключена в абсолютной истине. Это отличительная особенность направляет на поиск внутреннего мира создателя самих произведений. И не только азербайджанцев и весь мусульманский мир, но и самих европейцев. Люди в современном мире находятся в поисках духовности. Исторические формы верований и их роль в нашей жизни требуют некоторых изменений. Я думаю, что Насими и хуруфиты шли именно по этому пути», - сказал в интервью Trend Михаэль Хесс.

Михаэль Хесс родился в 1967 году в немецком городе Оффенбах. В 1987-1992 годах учился на факультете востоковедения Франкфуртского университета, с отличием получив диплом магистра. В 1993-1997 годах поступил в докторантуру Майнцского университета и под руководством известного тюрколога Ларса Йохансона защитил докторскую диссертацию. Наряду с проведением научных исследований в престижных университетах Майнца, Берлина и Франкфурта, стал преподавать азербайджанский язык и читать лекции об азербайджанской литературе.

В 2000-2004 годах он привлекается Немецкой научно-исследовательской ассоциацией для работы над проектом перевода диванов (собрание лирических стихотворений) Насими на турецкий язык. Для этого ученый совершил визиты в Баку, Стамбул и Конья для изучения рукописей Насими. В 2009 году выпустил книгу «Die Sprache des Menschengottes (Untersuchungen zu Imad əd-Din Nəsimis (d. ca. 1400) türkischem Divan» (Həqq əhlinin dili; İmadəddin Nəsiminin türkcə divanı üzərində tədqiqat). После этого в престижном Свободном университете Берлина (Freie Universität Berlin) начинает научную деятельность по разработке программ символизма исламских букв, в частности на основе философии хуруфизма, последователем которой был Насими.

Хуруфизм (от араб. «хуруф» - буквы) - одна из ветвей суфизма. Представляет собой учение о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. Создателем этой ветви был Фазлуллах Наими, учитель Насими. Представленные фундаментальные исследования вызвали большой резонанс в научном мире, позволяя прочитать и по-новому изучить древние арабские и турецкие рукописи.

На протяжении своей научной деятельности Михаэль Хесс покорил сердца миллионов азербайджанцев не только своим знанием национального языка, истории и культуры, он своими исследованиями показал всему миру величие классической азербайджанской национальной литературы. Немецкий ученый неоднократно выступал в странах Европы со своими исследованиями о творческом наследии классиков азербайджанской литературы - Гази Бурханеддина (1344 -1398), Имадеддина Насими (1369- 1417), Шаха Исмаила Хатаи (1487 - 1524) и других. Его трактаты, статьи и лекции вызывают большой интерес в научном мире, предоставляют возможность Европе увидеть культуру Востока и Азербайджана с академической точки зрения.

В качестве специалиста по азербайджанской литературе Михаэль Хесс был привлечен в издательство Brill, где готовился третий том Исламской энциклопедии. Немецкий ученый подготовил для энциклопедии материал «Азербайджанская литература», в которую вошли статьи о писателях Аббасгулу ага Бакиханове, Абдулле Шаиге, Мирзе Фатали Ахундове, Абдуррагиме бей Хагвердиеве, Ахмеде Джаваде, Али бей Гусейнзаде, Аббасе Саххате и других. Но это не полный список, потому что работа над энциклопедией продолжается.

Михаэль Хесс также принимал участие в работе над различными проектами в Германии по созданию материалов об азербайджанской литературе, словарей, просветительских материалов.

Деятельность Михаэля Хесса по пропаганде Азербайджана не ограничивается научной деятельностью в области литературы. В октябре 2014 года в Университете Олденбурга - The Carl von Ossietzky University of Oldenburg он выступил с лекцией, посвященной кровавым событиям 20 января 1990 года в Баку, когда в город были введены советские войска для подавления народно-освободительного движения за независимость Азербайджана. В ноябре того же года он выступил в Freie Universität Berlin по теме нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль проводится для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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