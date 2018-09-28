Очередной вклад Kapital Bank в развитие отечественного футбола

28 сентября 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank всегда вносит свой вклад в развитие местного спорта, в частности — футбола. В рамках социально-направленной деятельности банк подписал контракт с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), сообщает банк в пятницу.

Согласно условиям контракта, начиная с нового сезона Kapital Bank станет официальным партнером Лиги U-14 АФФА. Лига также будет переименована в «Kapital Bank U-14».

Следует отметить, что Kapital Bank также является официальным партнером футбольных клубов «Зиря» и «Сумгаит», а самый крупный футбольный стадион г. Сумгаит носит название «Kapital Bank Arena». В рамках сотрудничества с этими футбольными клубами ежегодно проводится несколько проектов. Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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